Горничные дали советы для покидающих гостиничные номера гостей

Горничные дали советы туристам, в каком виде нужно оставлять комнату отеля при выезде. Рекомендации сотрудниц опубликовало издание Business Insider.

По их словам, многие постояльцы покидая отели, не выключают телевизоры и не снимают табличку с надписью «Не беспокоить», из-за чего уборщики не всегда могут выполнить свою работу.

Они также рассказали, что некоторые посетители красят волосы в раковине, что потом доставляет множество проблем при ее отмывании.

Горничные попросили постояльцев не заправлять постель, потому что тогда сотрудники отеля могут подумать, что ею никто не пользовался, и не менять ее. Полезным будет снять пододеяльники и сложить полотенца на полу.

Сотрудники службы уборки также попросили складывать мусор в одном месте, а не разносить его по всему номеру. Если постояльцы пользуются лекарствами, которые вводятся с помощью шприцев, то следует не забывать надеть колпачок обратно, когда кладете иглу в мусорное ведро.

«Если при выезде из отеля вы хотите сделать работникам приятно, можете оставить в холодильнике мороженое или неоткрытую бутылку воды», — добавили сотрудники отеля.

24 июня сотрудники пятизвездочных отелей рассказали, что на самом деле происходит за закрытыми дверями тех гостиниц, в которых они работают. По их словам, вероятность того, что в кровати можно найти мертвого клиента, составляет 40%. Практически в каждом отеле встречаются клопы, добавили работники. Как отметила одна из сотрудниц отеля, некоторые постояльцы ожидают, что помимо уборки помещений девушки могут предоставлять сексуальные услуги. Также они посоветовали никогда не пользоваться шоколадным фонтаном в буфете отеля.