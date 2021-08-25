Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 31 участника террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ) в четырех регионах страны. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией в рамках специальной операции в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных есть как рядовые участники террористической организации, так и главари. Они вербовали рекрутов в зоны боевых действий, финансировали находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.

При себе у задержанных обнаружили запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Все это было изъято правоохранителями.

Следственные действия в настоящий момент продолжаются, возбуждены уголовные дела, добавила «Газета.ру».

Ранее, 18 августа, были задержаны два главаря и три участника террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Крыму.