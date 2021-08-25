В ОБСЕ оценили блокировку нескольких российских веб-ресурсов на Украине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность в связи с блокировкой на Украине веб-ресурсов некоторых СМИ, в том числе российских. Соответствующее заявление было опубликовано 25 августа на сайте организации.

«Хотя Украина имеет законное право на защиту своей национальной безопасности, власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение в решении проблем, связанных со СМИ, решение, которое сохранит их плюрализм»,— заявила Рибейро.

По ее словам, любые санкции в отношении СМИ должны подвергаться тщательной проверке и сопровождаться эффективными процессуальными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства.

Ранее, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности о блокировке доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и газет «Московский комсомолец» и «Версия».

Под санкции Украины также попали 12 российских компаний. Среди них — акционерное общество «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему веб-ресурс издания «Ведомости». Также под блокировкой оказались акционерное общество «ТРК-3», Фонд изучения исторической перспективы, ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь», общества с ограниченной ответственностью «Новинфо», «Наше завтра», «Лайт-принт», «Народные новости», информационное агентство «Анна-ньюс».

Кроме того, украинский президент продлил на три года рестрикции в отношении компаний «Россия 24», «РТР-Планета», НТВ, АО «Первый канал. Всемирная сеть», а также «Вертолеты России» и других.

В мае 2020 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о продлении на три года установленного в 2017 году запрета на доступ к 468 российским сайтам и платформам социальных сетей на украинской территории, среди которых «Яндекс», «Mail.ru», «Лаборатория Касперского», «Одноклассники» и «ВКонтакте».