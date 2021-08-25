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Резкое похолодание прогнозируют в Тюменской области

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Жителей Тюменской области предупредили о резком похолодании и дождях. Погода изменится 27 августа.

По данным синоптиков, в пятницу дневная температура упадет с +33 градусов до +22 градусов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». В ночные часы похолодает до +10 градусов. В регионе выпадут осадки.

25 и 26 августа в Тюменской области сохранится аномальная жара со среднесуточной температурой на 10 градусов выше нормы. 26 августа ожидается до +33 градусов.

Аномальную жару в ближайшие два дня спрогнозировали для регионов Урала. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет выше нормы на 12–13 градусов.

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