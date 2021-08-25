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Захарова осудила осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии

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Россия осуждает случаи осквернения мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии и рассчитывает на их тщательное расследование с привлечением виновных к ответственности. Об этом заявила в среду, 25 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на ряд произошедших накануне отмечаемой в Молдавии 24 августа очередной годовщины освобождения республики от фашизма случаев осквернения мемориалов, посвященных периоду ВОВ.

В частности, 21 августа вблизи села Корпач Единецкого района Молдавии неизвестные повредили памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года. В результате была разбита плита в честь героев-десантников.

Спустя пару дней, 23 августа, в Кишиневе вандалы осквернили памятную надпись времен Великой Отечественной войны «Осмотрено. Мин нет», которую муниципальные власти молдавской столицы признали памятником истории.

«Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных в соответствии с обязательствами Кишинева по Соглашению 2011 г. об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИДа.

Кроме того, в ведомстве ожидают, что указанные объекты оперативно приведут в надлежащий вид.

Это не первый случай, когда российский МИД реагирует на осквернение памятников Великой Отечественной войны в других странах.

В феврале этого года посольство РФ в Латвии направило в МИД республики ноту протеста в связи с вандализмом в отношении советского памятника в Екабпилсе. Тогда Захарова отмечала, что посольство потребовало от властей Латвии принять все необходимые меры для расследования преступления, привлечения виновных лиц, а также устранения его последствий в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением.

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