Haval выбрала название для нового внедорожника в России

Рамный внедорожник Haval Big Dog будет продаваться на российском рынке под названием Dargo. Об этом 25 августа сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на сертификационные документы.

Сообщается, что Dargo, вероятно, является производным от китайского имени модели DaGou, что в свою очередь можно перевести как «Большая собака», или Big Dog.

В России внедорожник будет предложен с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 211 л.с., который работает в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Ожидается, что в России в целях экономии на транспортном налоге отдача агрегата будет снижена до 200 л.с.

Big Dog разработан на платформе L.E.M.O.N, которая легла в основу кроссовера Jolion, представленного на российском рынке в мае. Размеры Big Dog — 4620 x 1890 x 1780 мм при колесной базе 2738 мм.

В данный момент модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion. Их производят на заводе компании в Тульской области.

19 августа сообщалось, что Haval готовит к выпуску новый кроссовер H6S. Отличительными особенностями автомобиля станут широкая решетка радиатора, мощный бампер и воздуховоды в виде перевернутых треугольников. В задней части установлены два спойлера, два широких патрубка выхлопной системы и вставка под карбон между фонарями.