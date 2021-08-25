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Haval выбрала название для нового внедорожника в России

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Рамный внедорожник Haval Big Dog будет продаваться на российском рынке под названием Dargo. Об этом 25 августа сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на сертификационные документы.

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Сообщается, что Dargo, вероятно, является производным от китайского имени модели DaGou, что в свою очередь можно перевести как «Большая собака», или Big Dog.

В России внедорожник будет предложен с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 211 л.с., который работает в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Ожидается, что в России в целях экономии на транспортном налоге отдача агрегата будет снижена до 200 л.с.

Big Dog разработан на платформе L.E.M.O.N, которая легла в основу кроссовера Jolion, представленного на российском рынке в мае. Размеры Big Dog — 4620 x 1890 x 1780 мм при колесной базе 2738 мм.

В данный момент модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion. Их производят на заводе компании в Тульской области.

19 августа сообщалось, что Haval готовит к выпуску новый кроссовер H6S. Отличительными особенностями автомобиля станут широкая решетка радиатора, мощный бампер и воздуховоды в виде перевернутых треугольников. В задней части установлены два спойлера, два широких патрубка выхлопной системы и вставка под карбон между фонарями.

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