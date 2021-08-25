Двое мужчин пострадали при столкновении лодок в Астрахани

Двое мужчин госпитализированы после столкновения лодок в Астрахани. Один из участников происшествия скрылся.

Столкновение произошло около 22 часов 24 августа на реке Кривая Болда в черте города. На участке протоки, на которую выходит улица Турбазовская, столкнулись моторная лодка типа «Волжанка» и неизвестная лодка. Второе плавательное средство покинуло место происшествия. Находившиеся в «Волжанке» мужчины получили травмы. Об этом пишет «Астрахань-24».

Потерпевших госпитализировали в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.

В июле двое рыбаков погибли на озере Байкал в Иркутской области, выпав из лодки. На пути к берегу мотор плавательного средства заглох, владелец пытался запустить двигатель на включенной передаче и упал за борт. Второй мужчина бросился ему на помощь, тем временем третий рыбак предпринял новую попытку завести мотор и также выпал из лодки. К берегу смог добраться только один мужчина.