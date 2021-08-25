В Воронеже произошел пожар в строящемся ЖК

В одном из районов Воронежа утром 25 августа произошел пожар в строящемся жилом комплексе Atlantis. В результате район оказался окутан облаком густого черного дыма.

По информации местных СМИ, пожар произошел на левом берегу Воронежа по адресу: Остужева, 2/1. Огонь вспыхнул на первом этаже здания. Сейчас на месте работают пожарные.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщил директор компании «Ремстрой» Максим Савельев, пожар вспыхнул из-за загоревшегося утеплителя.

«Проектом здания предусмотрено противопожарное остекление, которое уже было смонтировано к этому моменту. Думаем, что вместе с очень оперативными действиями пожарных расчетов это не дало огню распространиться дальше. Мы искренне благодарим пожарных за их эффективную работу, со своей стороны вызовем руководство субподрядной организации, заактируем ущерб, проведем дополнительные инструктажи по противопожарной безопасности», — сказал Савельев «РИА Воронеж».

До этого, 21 августа, пожар произошел в деревне Подборовье-1 Псковского района. Дом, внутри которого отдыхали люди, сгорел и полностью рухнул. В результате погибли три человека.

В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили о возбуждении уголовного дела после инцидента.