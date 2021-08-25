Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении «СП-2» от газовой директивы ЕС

Компания — оператор газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG проиграла в суде Дюссельдорфа (ФРГ) дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы Евросоюза, сообщает 25 августа издание Bloomberg.

По словам представителя пресс-службы суда, Высший региональный суд Дюссельдорфа отклонил ходатайство «Газпрома» об отмене «решения немецкого Федерального сетевого агентства о введении мер ЕС».

Nord Stream AG пыталась оспорить решение Федерального сетевого агентства Германии. В мае прошлого года регулятор отказал оператору в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Агентство руководствовалось тем, что газопровод не был готов к нужной дате, то есть к 23 мая 2019 года.

В свою очередь в Nord Stream 2 AG указали на то, что понятие «завершение проекта» следует рассматривать шире, чем с точки зрения строительно-технических процессов. Этот аргумент германское агентство отвергло, суд Дюссельдорфа поддержал его в этом вопросе.

Базовое требование третьего энергопакета ЕС заключается в необходимости разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами, и независимых операторов энерготранспортных систем. Суть Газовой директивы заключается в том, чтобы распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета, которые обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Согласно нормам ЕС, оператором «Северного потока – 2» должна быть независимая от «Газпрома» компания.

Директива была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. И, хотя сами поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, ряд стран ЕС не успел учесть их в своих национальных законодательствах.

Ранее, 20 августа, президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель рассказал, что строительство «СП-2» близится к завершению, осталось 15 км по морю.

17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Запада сорвать строительство газопровода «Северный поток – 2» обречены на провал. По словам Лаврова, «СП-2» достроен «практически уже до последней мили».

21 июля стало известно, что Германия и США достигли соглашения по «СП-2». По данным американского Госдепартамента, Берлин согласился принять меры по поддержке европейского энергорынка вплоть до санкций в отношении России, если она будет ограничивать поставки энергоносителей.

Немецкие власти взяли на себя обязательство выделить €200 млн на поддержку энергосектора Украины и организовать фонд размером в $1 млрд, который обеспечит энергобезопасность страны. Германия в рамках договоренностей поддержит требование США продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, истекающее в 2024 году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.