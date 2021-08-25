Прямой эфир
Спорт
Пловчиха Шабалина принесла сборной ПКР первое золото Паралимпиады
Мир
Власти Польши заявили о начале четвертой волны COVID-19 в стране
Мир
Nord Stream 2 проиграла дело об освобождении «СП-2» от газовой директивы ЕС
Экономика
Госдолг России увеличился на 1,4 трлн рублей
Общество
Суд в Москве запретил Google пропагандировать деятельность «зацеперов»
Политика
Россия пригласила международных наблюдателей следить за выборами в Госдуму
Политика
Правительство направит регионам на выплаты на детей более 21,5 млрд рублей
Общество
В ЦФО зафиксировали первые заморозки
Общество
Правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года

В Марокко выразили сожаление из-за решения Алжира разорвать дипотношения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Марокко сожалеет в связи с решением властей Алжира разорвать дипломатические отношения между странами. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба марокканского МИДа.

Ветры пустыни: стихия не помешала обстоятельным переговорам в Алжире
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегами региональные кризисы и укрепление двусторонних отношений

«Королевство Марокко приняло к сведению одностороннее решение властей Алжира разорвать дипломатические отношения с Марокко с этого дня. Марокко сожалеет об этом совершенно неоправданном, но ожидаемом решении, а также о его последствиях для алжирского народа. Марокко категорически отвергает лежащие в его основе ложные, даже абсурдные предлоги», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве иностранных дел королевства подчеркнули, что страна останется надежным и верным партнером алжирского народа, а также продолжит действовать мудро и ответственно для развития «здоровых и плодотворных отношений между странами Магриба».

Накануне глава МИД Алжира Рамтан Ламамра в ходе пресс-конференции объявил о том, что власти страны приняли решение разорвать дипломатические отношения с Марокко. Уточнялось, что министр обвинил Марокко во «враждебных действиях».

Между двумя странами осложнены отношения из-за Западной Сахары, спорной территории. До 1975 года ею владела Испания. В том же году Международный суд в Гааге заключил, что до колонизации территория не принадлежала ни одному государству, так что на нее могут претендовать и Марокко, и Мавритания, что не отнимает у нее права на самоопределение.

После отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска. Одновременно Фронт Полисарио развернул вооруженную борьбу за независимость провинций.

Боевые действия там завершились в 1991 году после вступления в силу при посредничестве ООН соглашения о прекращении огня. Тем не менее конфликт продолжается до сих пор. Марокко считает эту территорию своими южными провинциями. Со своей стороны Фронт Полисарио при поддержке Алжира добивается независимости западносахарских областей.

В декабре 2020 года на тот момент действующий президент США Дональд Трамп заявил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. В документе власти Соединенных Штатов пообещали открыть консульство в Западной Сахаре, «чтобы способствовать экономическим и деловым возможностям в регионе».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021