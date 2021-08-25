В Марокко выразили сожаление из-за решения Алжира разорвать дипотношения

Марокко сожалеет в связи с решением властей Алжира разорвать дипломатические отношения между странами. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба марокканского МИДа.

«Королевство Марокко приняло к сведению одностороннее решение властей Алжира разорвать дипломатические отношения с Марокко с этого дня. Марокко сожалеет об этом совершенно неоправданном, но ожидаемом решении, а также о его последствиях для алжирского народа. Марокко категорически отвергает лежащие в его основе ложные, даже абсурдные предлоги», — говорится в сообщении.

При этом в министерстве иностранных дел королевства подчеркнули, что страна останется надежным и верным партнером алжирского народа, а также продолжит действовать мудро и ответственно для развития «здоровых и плодотворных отношений между странами Магриба».

Накануне глава МИД Алжира Рамтан Ламамра в ходе пресс-конференции объявил о том, что власти страны приняли решение разорвать дипломатические отношения с Марокко. Уточнялось, что министр обвинил Марокко во «враждебных действиях».

Между двумя странами осложнены отношения из-за Западной Сахары, спорной территории. До 1975 года ею владела Испания. В том же году Международный суд в Гааге заключил, что до колонизации территория не принадлежала ни одному государству, так что на нее могут претендовать и Марокко, и Мавритания, что не отнимает у нее права на самоопределение.

После отказа Мадрида от притязаний на Западную Сахару туда вошли марокканские войска. Одновременно Фронт Полисарио развернул вооруженную борьбу за независимость провинций.

Боевые действия там завершились в 1991 году после вступления в силу при посредничестве ООН соглашения о прекращении огня. Тем не менее конфликт продолжается до сих пор. Марокко считает эту территорию своими южными провинциями. Со своей стороны Фронт Полисарио при поддержке Алжира добивается независимости западносахарских областей.

В декабре 2020 года на тот момент действующий президент США Дональд Трамп заявил, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. В документе власти Соединенных Штатов пообещали открыть консульство в Западной Сахаре, «чтобы способствовать экономическим и деловым возможностям в регионе».