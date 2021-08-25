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Рядом с домом отдыха в Ленобласти нашли человеческие кости

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Недалеко от дома отдыха в Ленинградской области мужчина обнаружил человеческие кости. Об этом 25 августа сообщает канал РЕН ТВ.

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По информации журналистов, житель Санкт-Петербурга отдыхал в Колчановском сельском поселении. На прогулке в лесу он наткнулся на кости. Мужчина смог разглядеть руки, ноги и голову. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в среду сообщалось, что в квартире в Москве нашли мумифицированный труп мужчины, который, предположительно, скончался три года назад.

До этого, 1 июля, человеческие кости нашли после благоустройства территории вблизи детской площадки в Москве. Правоохранительные органы насчитали 28 фрагментов трубчатых плоских костей.

Ранее в районе их обнаружения стоял храм, при котором были захоронения. Предполагается, что их могли повредить при благоустройстве территории по периметру детской площадки.

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