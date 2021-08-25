ГИБДД провела акцию «Дорхэнгер безопасности»

ГИБДД Северо-Восточного округа провела акцию «Дорхэнгер безопасности»: сотрудники службы прикрепили к ручкам припаркованных автомобилей напоминания о важности соблюдения безопасности на дорогах. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

«Госавтоинспекторы посетили жилой двор, чтобы прикрепить к ручкам автомобильных дверей необычные листовки с напоминаниями о безопасности на дорогах и соблюдении скоростного режима в дворовых территориях», — говорится в посте ГИБДД в Instagram.

18 августа Госавтоинспекция проанализировала и выявила самые опасные ДТП, произошедшие в Москве с начала года. Среди нарушений, ставших сопутствующими причинами аварий с тяжелыми последствиями, оказались несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.

17 августа стало известно, что в столице самой аварийно опасной магистралью в 2021 году стала Московская кольцевая автодорога (МКАД).

За семь месяцев текущего года на МКАД произошло 379 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В указанных ДТП количество погибших участников дорожного движения сократилось на 38,3%, а раненых — на 13,7%.