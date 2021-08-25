В квартире в Москве нашли тело умершего три года назад мужчины

В квартире на улице Фридриха Энгельса в Москве обнаружили тело мужчины, который умер три года назад. Об этом 25 августа сообщает РЕН ТВ.

Мумифицированный труп случайно нашел сотрудник департамента имущественных отношений во время планового обхода. По некоторым данным, квартира, где нашли умершего, является муниципальной.

Соседи рассказали прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов, что уже год в квартире никто не живет. Причина смерти мужчины будет установлена после экспертизы.

Ранее, 1 июля, человеческие кости нашли после благоустройства территории вблизи детской площадки в Москве. Правоохранительные органы насчитали 28 фрагментов трубчатых плоских костей.

В районе обнаружения костей стоял храм, при котором были захоронения. Предполагается, что их могли повредить при благоустройстве территории по периметру детской площадки.