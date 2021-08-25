В Крыму рассказали о первом шаге к наказанию виновных в водной блокаде

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил 25 августа, что украинским властям не уйти от наказания за организацию водной блокады полуострова, и первый шаг к этому уже сделан.

«Возбуждение уголовного дела — это первый шаг к наказанию, которое неминуемо понесут организаторы водной блокады полуострова. Никому не уйти от наказания. Власти Украины и их приспешники понесут заслуженное наказание, по всей строгости и справедливости закона за свою варварскую политику в отношении крымчан»,— рассказал Фикс «РИА Новости».

По его словам, рабочая группа передала в СК РФ фамилии 12 граждан Украины, причастных к блокаде полуострова.

Ранее, 24 августа, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, обеспечивавшего водоснабжение Крыма.

Глава комитета по законодательству Госсовета Крыма, замглавы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что организаторам водной блокады Крыма, которые будут признаны виновными в экоциде, не удастся уйти от ответственности, так как подобное преступление не имеет срока давности.

Трофимов добавил, что после завершения расследования дело рассмотрит суд российской юрисдикции.

22 июля Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

Кроме того, власти Крыма заявили о намерении предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.