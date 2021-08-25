ФСБ показала видео задержания 31 террориста в четырех регионах России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в среду 25 августа, опубликовала кадры задержания 31 участника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае.

Как видно на обнародованных кадрах, в ходе спецоперации обнаружили запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы «Катиба Таухид валь-Джихад», а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты.

Спецоперация прошла во взаимодействии с Министерством внутренних дел и Росгвардией. Среди задержанных — как главари, так и просто участники межрегиональной структуры террористической организации.

Они проводили вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали находящихся в Сирии участников террористической структуры, а также призывали к совершению преступлений террористической направленности, уточнили в ФСБ.

Против них возбудили уголовные дела. Личности задержанных и другие подробности спецоперации не уточняются.

18 августа стало известно о задержании двух главарей и трех участников террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Крыму. Тогда у задержанных обнаружили и изъяли по местам жительства задержанных внушительное количество запрещенных пропагандистских материалов организации, а также средства связи и электронные носители информации.