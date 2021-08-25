В Крыму оценили итоги «Крымской платформы» для Украины

Итоги саммита «Крымская платформа» оказались безрадостными для его организаторов. Об этом 25 августа заявил вице-премьер крымского правительства, постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он отметил, что оправдания президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся небольшого числа участников саммита, выглядят жалко.

«Сегодня уже можно подводить первые итоги так называемой платформы по «деоккупации» Крыма. Как и следовало ожидать, они оказались безрадостными для инициаторов этой провокации. Оправдания Зеленского, что Россия запугала натовцев, а кроме них мало кто еще приехал в Киев, выглядели просто жалко на фоне попыток представить нелепый антироссийский шабаш в качестве всемирной поддержки Киева», — сказал Мурадов «РИА Новости».

Постпред добавил, что мероприятие не тянуло на громкое звание «саммита», а среди его спикеров были представители прибалтийских республик, известные недружественным отношением к России.

«Хотелось бы верить, что в Киеве власти поняли, что мир с уважением отнесся к призывам не только российского МИДа, но, прежде всего, народа Крыма, российской экспертной и научной общественности не допустить посягательства на свободный и легитимный выбор крымчан. А проще говоря, все понимают, что решение жителей полуострова и защитившей их от этнической чистки России о воссоединении окончательно и необратимо», — заключил постпред Крыма при президенте РФ.

Форум «Крымская платформа» состоялся в Киеве по инициативе украинской стороны 23 августа. Он посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. В документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие тех или иных стран в так называемой «Крымской платформе» отразится на отношении Москвы к ним.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.