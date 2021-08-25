Прямой эфир
Общество
Суд в Москве запретил Google пропагандировать деятельность «зацеперов»
Политика
Правительство направит регионам на выплаты на детей более 21,5 млрд рублей
Общество
В ЦФО зафиксировали первые заморозки
Общество
Правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года
Общество
В России запретили включать рекламу из громкоговорителей на зданиях
Спорт
Австралийская велогонщица завоевала первую золотую медаль Паралимпиады
Общество
В Москве реконструировали 12 прудов
Общество
Более 95% компаний посчитали цифровизацию необходимой для эффективной работы
Наука
Под Новосибирском началось строительство синхротрона четвертого поколения СКИФ

В МИД РФ рассказали о работе избирательных участков для выборов в ГД за границей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Голосующим на выборах в Госдуму из-за рубежа россиянам не потребуется предоставлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Об этом в среду, 25 августа, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович.

Во весь голос: как закон регулирует проведение выборов
Единый день голосования, правила агитации и отмена дня тишины

Он признал, что пандемия COVID-19 внесла серьезные ограничения в работу зарубежных избирательных участков, заставила МИД России и его загранучреждения прорабатывать вопросы санитарной безопасности для избирателей и членов участковых комиссий.

«Тем не менее никаких ограничений <…> мы для избирателей не вводим и вводить не собираемся. Путь на выборы открыт для всех граждан России. Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Аскальдович отметил, что на участках будет обязательным использование индивидуальных средств защиты и соблюдение безопасной дистанции. Также на площадках будут установлены санитайзеры.

Дипломат напомнил, что меры подробно изложены в совместных рекомендациях Роспотребнадзора и Центризбиркома, которые Министерство иностранных дел довело до российских загранучреждений как руководство к действию.

«Разумеется, много зависит еще и от правил, установленных местными властями, таких как ограничение времени или территории передвижения (в некоторых странах действует комендантский час, где-то запрещены выезды из городов, так что пришлось сократить планы проведения выездного голосования)», — добавил Аскальдович.

Для голосования на сентябрьских выборах в Госдуму планируется открыть 348 зарубежных избирательных участков в большинстве стран мира, за исключением Йемена, Ливии и Грузии.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021