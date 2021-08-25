В МИД РФ рассказали о работе избирательных участков для выборов в ГД за границей

Голосующим на выборах в Госдуму из-за рубежа россиянам не потребуется предоставлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Об этом в среду, 25 августа, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович.

Он признал, что пандемия COVID-19 внесла серьезные ограничения в работу зарубежных избирательных участков, заставила МИД России и его загранучреждения прорабатывать вопросы санитарной безопасности для избирателей и членов участковых комиссий.

«Тем не менее никаких ограничений <…> мы для избирателей не вводим и вводить не собираемся. Путь на выборы открыт для всех граждан России. Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Аскальдович отметил, что на участках будет обязательным использование индивидуальных средств защиты и соблюдение безопасной дистанции. Также на площадках будут установлены санитайзеры.

Дипломат напомнил, что меры подробно изложены в совместных рекомендациях Роспотребнадзора и Центризбиркома, которые Министерство иностранных дел довело до российских загранучреждений как руководство к действию.

«Разумеется, много зависит еще и от правил, установленных местными властями, таких как ограничение времени или территории передвижения (в некоторых странах действует комендантский час, где-то запрещены выезды из городов, так что пришлось сократить планы проведения выездного голосования)», — добавил Аскальдович.

Для голосования на сентябрьских выборах в Госдуму планируется открыть 348 зарубежных избирательных участков в большинстве стран мира, за исключением Йемена, Ливии и Грузии.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.