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Госдолг России увеличился на 1,4 трлн рублей

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За первые шесть месяцев 2021 года госдолг России вырос на 1,483 трлн рублей — до 20,4 трлн рублей. Об этом стало известно 25 августа из оперативного доклада Счетной палаты (СП) об исполнении федерального бюджета за январь—июнь 2021 года.

Это не предел: госдолг России вырос до 20 триллионов рублей
Минфин считает этот уровень безопасным

«По предварительным данным, госдолг России увеличился на 7,8% по сравнению с началом года и составил 17,7% ВВП. Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга равнялись 506,1 млрд рублей», — говорится в сообщении СП.

Внутренний долг РФ увеличился на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%, до 16,187 трлн рублей.

Внешний долг за первое полугодие текущего года вырос на $1,839 млрд — до $58,542 млрд. В рублевом эквиваленте этот показатель увеличился на 47,871 млрд рублей — до 4,237 трлн рублей.

13 июля Центробанк сообщил, что внешний долг России вырос до $471,4 млрд. В регуляторе отметили, что данный показатель увеличился в результате роста иностранной задолженности банковской системы. При этом «внешний долг органов государственного управления и прочих секторов сократился на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к финансовым инструментам, эмитированным странами с формирующимися рынками», добавили в ЦБ РФ.

В конце июня эксперты отметили, что Россия в настоящее время находится в лучшей позиции по сравнению с другими развитыми странами. Уровень внешнего долга (государственного и корпоративного) страны составляет 40% от внутреннего валового продукта, совокупный госдолг — порядка 17% от ВВП.

В июле международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом.

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