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МИД РФ указал ОБСЕ на новые реалии распространения COVID-19 в России

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Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не учитывало реалии в России с распространением COVID-19, принимая решение не направлять своих наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму. Об этом 25 августа заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадий Аскальдович.

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«Вновь хотел бы выразить сожаление в связи с необоснованным отказом БДИПЧ ОБСЕ направить на парламентские выборы в Россию своих наблюдателей. Это решение, как полагаю, было построено на амбициозном постулате «все или ничего» и абсолютно не учитывало наших реалий в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал он в интервью «РИА Новости».

О том, что ОБСЕ не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, стало известно 4 августа. Организация объяснила решение ограничениями из-за пандемии коронавируса.

В свою очередь политолог Дмитрий Солонников назвал провокацией отказ ОБСЕ посылать наблюдателей для контроля за ходом выборов в Госдуму. По его словам, никаких препятствий, для того чтобы мониторинг выборов в нижнюю палату российского парламента состоялся, нет и, судя по всему, это решение в ОБСЕ приняли уже давно.

Председатель комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя это решение, отметил, что отказ БДИПЧ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы обусловлен политическими причинами. По его словам, это является своего рода показательным демаршем.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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