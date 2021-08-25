Суд в Москве запретил Google пропагандировать деятельность «зацеперов»

Мещанский суд Москвы запретил компании Google пропагандировать деятельность «зацеперов». Об этом 25 августа сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Как сообщается, в результате инициированной проверки установлено, что на видеохостинге YouTube были размещены видеоролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения на поездах.

Учитывая, что распространение подобного контента побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, в суд было направлено административное исковое заявление к компании Google LLC о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ.

После вступления в силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории России запрещено.

Московско-Курская транспортная прокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с административным иском к Google 2 июля. Ведомство требовало признать выявленную в ходе проверки информацию о зацепинге запрещенной к размещению в свободном доступе.

19 апреля 2019 года председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков выступил с предложением о необходимости ужесточения наказания за зацепинг и вовлечение в него.