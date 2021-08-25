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В МФТИ оценили данные о появлении антитела против всех штаммов COVID-19

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Антитело, упомянутое в исследовании ученых из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе, со временем станет бесполезным. Необходим именно коктейль из антител, это увеличит эффективность препарата от коронавируса. Такое мнение 25 августа в беседе с «Известиями» выразил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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Согласно материалу, сначала эксперты изучили 43 образца антител и оценили их способность предотвращать заражение вариантом SARS-CoV-2, затем они отобрали девять наиболее сопротивляющихся вирусу частиц и протестировали их на грызунах, а уже после этого отобрали самые эффективные.

В итоге ученые выяснили, что антитела SARS2-38 могут противостоять распространенным вариантам инфекции, в том числе «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Каппа», «Йота». Кроме того, они могут противостоять редким мутациям. Как объяснили специалисты, вышеуказанные антитела присоединяются к неизменной части спайкового белка коронавируса.

Защитный белок SARS2-38 направлен против конкретного эпитопа — небольшого участка домена «шипа» коронавируса, отметил Волчков. Он также призвал учитывать, что SARS-Cov-2 постоянно мутирует.

«Сейчас он в основном мутирует по пути повышения заражаемости, путь борьбы с иммунитетом мутации почти на затрагивают. Однако, как только врачи начнут применять данное конкретное антитело, этот эпитоп тоже довольно быстро начнет мутировать, и антитело станет бесполезным. Поэтому любые противовирусные ингибиторы никогда нельзя применять соло. Всегда необходимы сочетания антител — желательно минимум трех, то есть тот самый коктейль антител. Это увеличивает эффективность препарата и уменьшает вероятность того, что вирус путем мутаций обойдет такое воздействие», — сказал он.

Доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России Сергей Вознесенский выразил недоверие к результатам исследований. Он привел в пример Израиль, где было привито более 60% населения, однако в последний месяц наблюдается подъем заболеваемости, обусловленный штаммом «Дельта».

«Если бы у переболевших людей вырабатывалось какое-то универсальное антитело, то встает вопрос: почему там такая высокая заболеваемость?» — заметил Вознесенский.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков 23 августа оценил вероятность появления штаммов коронавируса с более высоким уровнем распространения и возможностью избегать воздействия на них антител. По его словам, этого может и не произойти, так как все зависит от скорости глобальной вакцинации и темпов формирования коллективного иммунитета, а также от темпов мутаций вируса.

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