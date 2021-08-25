В Якутии из-за оползней закрыли движение на участке трассы «Колыма»

В Якутии из-за схода оползней закрыли участок федеральной трассы Р-504 «Колыма». Об этом 25 августа предупредили в ФКУ Упрдор «Вилюй».

«25.08.2021 г. с 11:55 на участке км 599+500 — км 599+530 федеральной автодороги Р-504 «Колыма» Якутск — Магадан (Республика Саха (Якутия), п. Развилка) закрыто движение для всех видов автотранспорта», — сообщили в пресс-службе учреждения.

Причиной закрытия участка трассы стали оползни, которые сошли на проезжую часть из-за проливных дождей. Автомобилистов просят воздержаться от поездок по этому направлению.

Также в Якутии продолжают бороться с лесными пожарами. 23 августа замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что все основные очаги пожаров в Якутии (Республика Саха) ликвидированы, обстановка полностью взята под контроль. Он также отметил, что в соответствии с решением правительства России Росрезерв в тот же день выделил оборудование, технику для борьбы с пожарами, а также продовольствие, которые в Якутию доставят два борта МЧС.

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян 18 августа назвал человеческий фактор главной причиной масштабных лесных пожаров в Якутии. Также, по его словам, свою роль в сложившейся ситуации сыграла и жаркая погода в регионе.