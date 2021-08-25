В Госдуме оценили продление программы семейной ипотеки до 2024 года

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев 25 августа поддержал решение правительства РФ продлить действие программы «Семейная ипотека» до 2024 года.

«Я думаю, что сам факт рассмотрения продления этой программы говорит о том, что она признана успешной, востребованной и после анализа влияния реализации этой программы на различные отрасли [...] говорит о том, что очень оправданное с экономической точки зрения вложение бюджетных средств», — заявил он в разговоре с RT.

Ранее в этот день правительство России продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Так, кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

17 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в целом с февраля 2018 года в рамках программы выдано около 175 тыс. кредитов.

«Семейная ипотека» появилась в 2018 году. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей она составляет 12 млн рублей, для других территорий — 6 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставками банкам возмещает государство.