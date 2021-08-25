Прокуратура ЕАО установила виновного в перебоях с поставками газа

Стали известны результаты проверки прокуратурой Биробиджана, которая проводилась по факту перебоев с поставками газа. В частности, надзорное ведомство оценивало исполнение требований законодательства о газоснабжении в деятельности АО «Биробиджаноблгаз».

Жители домов по нескольким улицам остались без газа из-за отсутствия на подстанциях голубого топлива. В аварийной службе 104 сообщали, что на подстанциях закончился газ, а когда он будет вновь — неизвестно.

Как рассказали ИА EAOMedia в городской прокуратуре, у предприятия имелась возможность для исполнения обязательств по предоставлению коммунальной услуги, но оно не приняло необходимых мер для устранения нарушений прав потребителей на бесперебойную подачу газа.

В отношении юридического лица — АО «Биробиджаноблгаз» — возбудили административное дело. Генеральному директору внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.