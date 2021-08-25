Графолог назвала способ распознать агрессивного человека по почерку

Эксперт по расшифровке почерка Оксана Поротова в среду, 25 августа, рассказала, по каким элементам почерка можно утверждать, что перед вами агрессивный или склонный к обману человек.

По словам графолога, основные характеристики, которые специалисты берут во внимание, — это нажим, размер букв и строк, наклон и очертания. Если человек агрессивен и испытывает сильные негативные эмоции, то соответствующие импульсы формируются у него в голове и уже через руку с помощью почерка транслируются на бумагу.

«Это будет почерк корявый, с деформированными формами букв, со сниженной читабельностью, как правило, с сильным нажимом», — приводит слова Поротовой 5-tv.ru.

Специалист также указала на отличительные черты обманщика. Один из явных признаков, говорящий о неблагонадежности, — открытая снизу у основания форма буквы, отметила графолог.

В августе прошлого года графолог Анна Шадрова рассказала, что можно узнать о человеке с помощью бессознательных рисунков во время телефонных разговоров и долгих совещаний.

По словам специалиста, спирали и волнистые линии свидетельствуют о том, что человека не интересуют чужие проблемы. Вероятно, он испытывает небольшой кризис, и ему стоит контролировать свое эмоциональное состояние. Нарисованное солнце указывает на мечту о дружбе и нежности, а сетки — о попадании в неловкое положение и склонности проглатывать обиду и раздражение.