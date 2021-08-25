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Правительство направит регионам на выплаты на детей более 21,5 млрд рублей

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Правительство РФ направит более 21,5 млрд рублей регионам на выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Распоряжение о распределении этих средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 25 августа.

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«Такая адресная помощь важна для родителей, которые воспитывают детей, тем более если есть материальные сложности», — приводит пресс-служба правительства слова Мишустина.

Отмечается, что ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет были введены указом президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Позже глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплат.

Теперь в зависимости от ситуации в семье их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Для получения выплаты гражданину необходимо авторизоваться на портале госуслуг и заполнить заявление.

В апреле вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что выплата на детей от трех до семи лет, по разным оценкам, приведет к выходу из бедности от 32 до 55% семей.

Она напомнила, что, если гражданин РФ является родителем или опекуном ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения, он имеет право на получение ежемесячной выплаты. От уровня последнего пункта зависит размер денежного пособия.

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