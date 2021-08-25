Опубликовано видео эвакуации россиян из Кабула

В столице Афганистана Кабуле в среду, 25 августа, начинается эвакуация россиян.

У российского посольства в Кабуле, где сегодня начинается эвакуация граждан РФ, стоит колонна автобусов, в них россиян повезут в аэропорт. В автобусах уже разместили людей, водители ждут сигнала к отправлению.

Ранее, 25 августа, сообщалось, что Минобороны РФ по поручению российского президента России Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Уточнялось, что из страны вывезут около 500 россиян, граждан других стран ОДКБ и Украины. На самолетах военно-транспортной авиации, вылетевших в Кабул для эвакуации, находятся бригады военных медиков, а также запасы еды и воды.

Ситуация в регионе обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

24 августа Путин заявил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех».

Глава государства указал, что Россия извлекла опыт пребывания СССР в Афганистане, и подчеркнул, что у страны есть возможности эффективно защитить своих граждан от угроз международного терроризма.