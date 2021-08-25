Минобороны РФ по поручению президента организовало эвакуацию из Афганистана

Минобороны РФ организовало эвакуацию из Афганистана. Вывезут около 500 россиян, граждан других стран ОДКБ и Украины, сообщает телеканал «Известия». На самолетах военно-транспортной авиации, вылетевших в Кабул, находятся бригады военных медиков, а также запасы еды и воды. Эвакуацию организовали по поручению Владимира Путина.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.