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Инфекционист рассказала о последствиях коронавируса для пожилых

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У пожилых людей, которые переболели коронавирусом, может ускориться развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Об этом 25 августа рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа», — цитирует «РИА Новости» Пшеничную.

23 августа дерматолог, трихолог Юлия Галлямова сообщила, что опосредованно коронавирус может оказывать негативное воздействие на состояние ногтей и волос. Дерматолог отметила, что высокая температура и прием лекарств во время COVID-19 может привести к выпадению волос.

19 августа врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман рассказал, что коронавирусная инфекция даже в легкой форме может стать причиной тревоги, острой бессонницы, эмоционального выгорания, а также плохое настроения.

В марте врач-психиатр, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Владимир Менделевич назвал основной симптом нарушения работы головного мозга у переболевших COVID-19. Это неспособность человека справляться с прежней интеллектуальной деятельностью, при выявлении такого осложнения следует сразу обратиться к неврологу. Если же ситуация будет ухудшаться, то специалист направит пациента к психотерапевту или психиатру, отметил эксперт.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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