В Киеве перевернулся рейсовый автобус Кишинев — Москва

В Киеве на улице Телиги перевернулся автобус, следующий по маршруту Кишинев — Москва. Об этом в среду, 25 августа, сообщает украинское издание APnews.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Все госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На момент ДТП в салоне рейсового автобуса находились 48 пассажиров и два водителя. На месте происшествия работают спасатели.

17 августа девять человек были госпитализированы после того, как в Бурятии вахтовый автобус съехал с дороги и упал с высоты.