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Счетная палата назвала число пенсионеров в России

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На 1 апреля 2021 года в России было 42,6 млн пенсионеров, из них 8,6 млн человек продолжали работать. Об этом 25 августа сообщила Счетная палата РФ со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

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«По имеющимся у ПФР данным на момент проведения оперативного анализа, число пенсионеров на 1 апреля 2021 года в целом составило 42 604,44 тыс. человек, получателей страховых пенсий — 38 779,75 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий по старости — 35 357,27 тыс. человек», — говорится в докладе об исполнении федерального бюджета за январь—июнь 2021 года.

Средний размер страховой пенсии в РФ составил 16 920 рублей, по старости — 17 535 рублей, добавляет «Газета.ру».

24 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции. Путин указал, что в настоящее время российская экономика восстанавливается, поэтому власти могут в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что российская трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет ПФР на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Согласно документам, среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит более 20 тыс. рублей в 2024 году.

Индексация страховых пенсий будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м —19 399 рублей, в 2024-м — 20 388 рублей.

Прогнозируется, что страховые пенсии в России будут получать 39,57 млн человек в 2022 году, 38,93 млн — в 2023-м, 38,86 млн — в 2024-м.

30 июня Банк России совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) договорился реформировать систему обязательного пенсионного страхования (ОПС) и перевести ее в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Получить средства можно будет как при наступлении пенсионных оснований, так и в исключительных жизненных ситуациях.

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