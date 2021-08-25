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К поискам пропавших после схода селей в Дагестане привлекли вертолет

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К поискам пяти человек, унесенных селевыми потоками в горах Дагестана, подключили вертолет. Об этом сообщили 25 августа в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

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На поиски пропавших из аэропорта Махачкалы вылетел борт Ми-8, к поискам подключились спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда и МЧС Дагестана, кинологи, сотрудники полиции и местные жители.

Также применяются беспилотные воздушные средства.

Из-за поднятия уровня реки в Карадахской теснине в Гунибском районе пропали двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Также в селе Хаджалмахи Левашинского района селевыми потоками унесло автомобиль ВАЗ-2107, в котором находились мать и сын, а в селе Куппа унесло «Газель» с мужчиной внутри. Позднее грузовик нашли в 300 м от моста в селе Куппа ниже по течению реки Казикумухское Койсу.

Накануне мощный селевой поток сошел в Дагестане. Он повредил газопровод в Левашинском районе, в результате чего почти 1 тыс. жилых домов и более 4,5 тыс. человек остались без газа, пишет «Газета.ру».

В тот же день управление МЧС по республике сообщило, что группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах Дагестана из-за сильнейшего ливня. Одного из них унесло течением реки, уровень которой резко вырос.

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