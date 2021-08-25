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Порядка 20 сел остаются в зоне подтопления в ЕАО

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Стабильное снижение демонстрируют уровни воды в реке Амур. Самый большой спад воды за сутки зафиксирован на гидропостах в селе Пашково. Он составил 77 см. Здесь уровень Амура составляет 1457 см. Это на 57 см выше отметки «неблагоприятное явление».

Всего в ЕАО в зоне подтопления остаются 19 населенных пунктов. За сутки вода ушла из четырех жилых домов. Сейчас подтоплены 93 строения, в которых проживают 210 человек. Самая напряженная ситуация — в Смидовичском районе.

Подтоплен 41 участок региональных автомобильных дорог общей протяженностью 14 114 м. Повреждены два моста в Октябрьском и Ленинском районе. Там организовали объезды через ближайшие населенные пункты.

В пяти муниципальных районах нанесен ущерб сельхозпроизводителям. Всего же подтоплено 14 450 га земли в 217 хозяйствах, пишет ИА EAOMedia.

Ущерб, причиненный паводком, оценивается в сумму, превышающую 217 млн рублей.

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