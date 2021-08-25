Индонезия одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного применения

Индонезия одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Об этом 25 августа сообщили в Агентстве по контролю за лекарствами и продуктами Индонезии (РОМ).

«С января 2021 года POM выдала лицензии на разрешение использования в экстренных целях шести вакцин для борьбы с пандемией COVID-19. <...> PОМ дает разрешение на вакцину от COVID-19 «Спутник V», — говорится в сообщении.

По словам главы Агентства по контролю за лекарствами и продуктами Индонезии Пенни Лукито, с применением еще одной вакцины в стране увеличится уровень коллективной иммунизации.

Индонезия стала 70-й страной в мире, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Общая численность населения всех стран, в которых разрешен к использованию «Спутник V», в настоящее время превышает 4 млрд человек, что составляет более половины населения мира.

Как отметил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, эффективность вакцины составляет 97,6% на основании анализа данных о частоте заболеваемости COVID-19 среди тех, кто в России вакцинирован обоими ее компонентами с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. Вакцина основана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают простуду и существуют уже тысячи лет, подчеркнул он.

С начала пандемии в Индонезии выявили более 4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 128 тыс. человек. Ранее в стране одобрили для использования вакцину китайской компании Sinovac и вакцину англо-шведской компании AstraZeneca.

Ранее, в июле, глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Джакарту. По итогам переговоров он заявил о готовности РФ наладить поставки вакцины «Спутник V» и обсудить возможности производства препарата в Индонезии.

9 июля Индонезия признала «Спутник V» и другие российские вакцины от коронавируса для въезда туристов.

11 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что опыт применения «Спутника V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса, она была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

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