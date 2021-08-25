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В России запретили включать рекламу из громкоговорителей на зданиях

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В России запретили рынкам, торговым центрам и другие организациям давать рекламу с помощью звукового оборудования на зданиях. Соответствующие поправки в федеральный закон «О рекламе» вступили в силу в среду, 25 августа.

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«Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается», — говорится в тексте поправки.

Отмечается, что закон был опубликован 26 мая, он вступил в силу через 90 дней после публикации — 25 августа.

«Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей и связанным с ними негативным последствиям для граждан. Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

19 мая Совет Федерации одобрил закон, запрещающий звуковую рекламу с использованием громкоговорителей на зданиях. Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента думой Астраханской области. По словам авторов проекта, звуковая реклама в России стала слишком навязчивой.

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