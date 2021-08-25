Прямой эфир
Общество
Правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года
Общество
В ЦФО зафиксировали первые заморозки
Общество
В России запретили включать рекламу из громкоговорителей на зданиях
Спорт
Австралийская велогонщица завоевала первую золотую медаль Паралимпиады
Общество
В Москве реконструировали 12 прудов
Общество
Более 95% компаний посчитали цифровизацию необходимой для эффективной работы
Наука
Под Новосибирском началось строительство синхротрона четвертого поколения СКИФ
Мир
В КНР обнаружили месторождение сланцевой нефти объемом 1,27 млрд тонн
Мир
Предварительный ущерб от землетрясения в Гаити оценили в $1,1 млрд

Психолог дала советы по возвращению к рабочему режиму после отпуска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы быстрее войти в рабочий режим после отпуска, необходимо спланировать выход на работу не в начале недели и восстанавливать рабочий энтузиазм постепенно. Об этом 25 августа сообщила психолог Елена Друма.

Душный коллектив: как в пандемию изменилась рабочая атмосфера в компаниях
У представителей каких профессий чаще всего возникают конфликты

«Можно заранее спланировать свой отпуск так, чтобы первый рабочий день приходился на середину недели. Понедельник сам по себе является для нас тяжелым с психологической точки зрения днем. А после длительного отдыха еще и добавляется дополнительная нагрузка в виде полной рабочей недели», — рассказала эксперт «Федеральному агентству новостей».

Чтобы избежать апатии, Друма посоветовала работать в первые дни в «мягком режиме» — не пытаться решить разом все накопившиеся за время отсутствия задачи, а настроиться на работу в режиме самосбережения. Полезно концентрироваться на выполненных задачах и хвалить себя за это, отметила психолог.

Кроме того, Друма порекомендовала придерживаться здорового образа жизни, сбалансированно питаться и включить в свой режим физические нагрузки.

«Опять же не стоит сразу после отпуска бегать по 5 км утром и вечером или усиленно заниматься в зале. Это могут быть прогулки, подвижные игры с детьми. Даже банальная функциональная пятиминутка в несколько подходов за день за рабочим столом принесет вам массу пользы и удовольствия», — подчеркнула специалист.

1 июля психолог Надежда Акимова сообщила, что в первое время после отпуска рекомендуется заниматься тем, что действительно доставляет удовольствие. Так удастся на более долгое время сохранить накопленный во время отдыха запас энергии и положительных эмоций.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021