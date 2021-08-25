Психолог дала советы по возвращению к рабочему режиму после отпуска

Чтобы быстрее войти в рабочий режим после отпуска, необходимо спланировать выход на работу не в начале недели и восстанавливать рабочий энтузиазм постепенно. Об этом 25 августа сообщила психолог Елена Друма.

«Можно заранее спланировать свой отпуск так, чтобы первый рабочий день приходился на середину недели. Понедельник сам по себе является для нас тяжелым с психологической точки зрения днем. А после длительного отдыха еще и добавляется дополнительная нагрузка в виде полной рабочей недели», — рассказала эксперт «Федеральному агентству новостей».

Чтобы избежать апатии, Друма посоветовала работать в первые дни в «мягком режиме» — не пытаться решить разом все накопившиеся за время отсутствия задачи, а настроиться на работу в режиме самосбережения. Полезно концентрироваться на выполненных задачах и хвалить себя за это, отметила психолог.

Кроме того, Друма порекомендовала придерживаться здорового образа жизни, сбалансированно питаться и включить в свой режим физические нагрузки.

«Опять же не стоит сразу после отпуска бегать по 5 км утром и вечером или усиленно заниматься в зале. Это могут быть прогулки, подвижные игры с детьми. Даже банальная функциональная пятиминутка в несколько подходов за день за рабочим столом принесет вам массу пользы и удовольствия», — подчеркнула специалист.

1 июля психолог Надежда Акимова сообщила, что в первое время после отпуска рекомендуется заниматься тем, что действительно доставляет удовольствие. Так удастся на более долгое время сохранить накопленный во время отдыха запас энергии и положительных эмоций.