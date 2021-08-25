В ЦФО зафиксировали первые заморозки

Минувшую ночь стала по-настоящему осенней: в некоторых регионах Центрального федерального округа (ЦФО) были зарегистрированы первые заморозки. Об этом 25 августа сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Минувшая ночь в Центральной России стала по-осеннему холодной и ознаменовалась первыми осенними заморозками, зарегистрированными двумя метеостанциями. Так, в Лесном заповеднике (Тверская область) минимальная температура составила минус 0,2 градуса, в Демидово (Смоленская область) — ровно ноль градусов», — написал Тишковец в Instagram.

Синоптик также добавил, что в Москве впервые за 82 дня температура воздуха опустилась ниже +10 градусов.

«Минимальное значение — +8,2 градуса, что соответствует сентябрьской климатической норме», — заключил Тишковец.

Ранее в среду в Гидрометцентре сообщили, что в Москве 25 августа температура воздуха поднимется до +20 градусов. Как сообщили синоптики, в столице ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +20 градусов.