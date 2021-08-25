Австралийская велогонщица завоевала первую золотую медаль Паралимпиады

Австралийская велогонщица Пейдж Греко 25 августа завоевала первую золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. Греко обошла соперниц по велоспорту на треке на дистанции 3 км в классе С3.

Греко преодолела дистанцию за 3 минуты 50,815 секунды. Таким образом, она установила новый мировой рекорд.

В классе С3 выступают люди с умеренным дисфункциями верхний или нижних конечностей, а также спортсмены с параличом или поражениями конечностей.

Второе место в велогонке заняла представительница Китая Ван Сяомэй. Бронзу завоевала немка Дениз Шиндлер.

Днем ранее в Токио прошла церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр. Мероприятие проводилось без зрителей. Участие в церемонии принимали 163 сборные, команды еще 20 стран отказались присутствовать на параде спортсменов.

В тот же день комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что украинская делегация покинула церемонию открытия летних Паралимпийских игр в Токио, чтобы не стоять рядом со спортсменами из России, добавляет «Спорт-Экспресс».

В Паралимпиаде примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539). Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS).

9 августа президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что российские паралимпийцы после несправедливого отстранения в 2016 году покажут свое мастерство на нынешних соревнованиях в Токио.

До этого в Токио проходила Олимпиада-2020, соревнования завершились 8 августа. Российские спортсмены, выступавшие из-за санкций CAS в статусе команды Олимпийского комитета России (ОКР), завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете.