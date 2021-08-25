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В России выявили 19 536 новых случаев COVID-19 за сутки

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В России за минувшие сутки выявили еще 19 536 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом 25 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Больше всего новых случаев за последние 24 часа было зафиксировано в Москве (1402), Санкт-Петербурге (1385) и Московской области (776).

За прошедшие сутки полностью выздоровели 19 654 человека, количество летальных исходов от последствий COVID-19 составило 809.

Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в РФ количество выявленных случаев заболевания увеличилось до 6 804 910. Вылечились 6 073 157 человек, зарегистрировано 178 423 летальных исхода.

Накануне главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России пока недостаточен.

По мнению эпидемиологов, для формирования устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать около 80% населения страны.

В тот же день специалисты рассказали о влиянии коллективного иммунитета на распространение COVID-19. По их словам, в странах, где такой иммунитет уже появился, число заболевших может увеличиваться только из-за новых штаммов. Но и в этом случае привитые граждане будут переносить болезнь легче, чем непривитые.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала появление пятой российской вакцины.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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