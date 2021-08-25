СК начал проверку после пропажи четырех туристов в Хабаровском крае

Следственный комитет (СК) РФ начал проверку по факту пропажи четырех туристов в ходе сплава на байдарках в Хабаровском крае. Об этом в среду, 25 августа, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева.

«Следственным отделом по городу Амурску СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту утраты связи с четырьмя туристами, сплавлявшимися по горной реке, проводится процессуальная проверка», — сказала Немцева.

По имеющимся данным, ранее туристы неоднократно сплавлялись, при себе у них были провизия и теплая одежда, добавила Немцева.

Группа туристов в составе четырех человек, в числе которых 12-летняя девочка, пропала во время сплава на байдарках в Хабаровском крае ранее в этот день.

Накануне, 24 августа, управление МЧС по Республике Дагестан сообщило, что группа туристов из 15 человек оказалась заблокирована в горах региона из-за сильнейшего ливня. Одного из них унесло течением реки, уровень которой поднялся.