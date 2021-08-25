Прямой эфир
Общество
В Москве реконструировали 12 прудов
Общество
Более 95% компаний посчитали цифровизацию необходимой для эффективной работы
Наука
Под Новосибирском началось строительство синхротрона четвертого поколения СКИФ
Мир
В КНР обнаружили месторождение сланцевой нефти объемом 1,27 млрд тонн
Мир
Предварительный ущерб от землетрясения в Гаити оценили в $1,1 млрд
Мир
Премьер Израиля заявил о намерении создать арабскую коалицию против Ирана
Общество
Рабочая группа передала в СК дела 12 причастных к блокадам Крыма
Происшествия
Вылетевший из Ташкента в Москву лайнер вернулся в аэропорт
Мир
Байден распорядился оказать федеральную помощь Калифорнии из-за пожаров

Минобороны РФ сообщило об эвакуации граждан России и Украины из Афганистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны РФ намерено организовать эвакуацию более 500 граждан России, государств ОДКБ и Украины с территории Афганистана самолетами военно-транспортной авиации. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Им бы в небо: россиян собираются вывезти из Афганистана до конца августа
Как в республике живут этнические афганцы — граждане РФ

Так, специальная группа военно-транспортной авиации в составе четырех самолетов в кратчайшие сроки должна покинуть аэродром Ульяновска.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации», — сообщили в Минобороны.

На борту каждого самолета имеются бригада военных медиков для оказания помощи эвакуированным, а также еда, вода и одеяла, пишет «Газета.ру».

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021