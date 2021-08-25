Минобороны РФ сообщило об эвакуации граждан России и Украины из Афганистана

Министерство обороны РФ намерено организовать эвакуацию более 500 граждан России, государств ОДКБ и Украины с территории Афганистана самолетами военно-транспортной авиации. Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Так, специальная группа военно-транспортной авиации в составе четырех самолетов в кратчайшие сроки должна покинуть аэродром Ульяновска.

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации», — сообщили в Минобороны.

На борту каждого самолета имеются бригада военных медиков для оказания помощи эвакуированным, а также еда, вода и одеяла, пишет «Газета.ру».

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.