Опубликовано видео извержения вулкана Эбеко на Курилах

В Сети в среду, 25 августа, появились видео извержения вулкана Эбеко на Курилах.

На кадрах видно, что из кратера вулкана вырвался огромный столб пепла, высотой почти 4 км.

Вулкан Эбеко выбросил пепел ранее в этот день. Специалисты камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН зафиксировали пепловый выброс в 09:01 (01:01 мск).

По словам вулканологов, шлейф пепла растянулся на 10 км от вулкана в юго-восточном направлении. Для авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.

Отмечается, что высота вулкана составляет 1156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года.