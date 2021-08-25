Главный педиатр Москвы назвал критерии подбора школьного рюкзака

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов в среду, 25 августа, назвал критерии, которым должны отвечать рюкзак и рабочее место школьника, а также рассказал, какие тетради лучше выбрать.

По словам специалиста, правильно подобранный ранец является залогом здоровой спины, поэтому он должен быть с жесткой ортопедической спинкой, жесткими широкими лямками, жестким дном, несколькими отделениями для учебников, тетрадей и для бутылки с водой.

«Рюкзак должен быть максимально легким, но вместительным. Выбирайте его вместе с ребенком, пусть он попробует открыть и закрыть все молнии и застежки. Обязательно наличие светоотражающих элементов», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

Эксперт обратил внимание на то, что мебель, предназначенная для школьника, должна быть удобной, безопасной, многофункциональной, от нее зависят правильность осанки и состояние позвоночника.

Родители должны подобрать стол и стул по росту ребенка, при этом руки должны свободно лежать на столешнице, ноги стоять на полу, между коленями и столешницей должно быть достаточно места.

«У сидящего ребенка не должно возникать напряжение в спине, руках, коленях. Передний край стула должен быть загнут, чтобы не нарушать кровообращения и не портить одежду. Между краем стула и подколенной ямкой должно быть пространство. Спинка стула должна поддерживать спину ребенка на уровне лопаток и поясницы. Локти должны находиться на уровне верхней части столешницы», — заявил педиатр.

Османов указал на то, что столешница должна иметь матовое покрытие, чтобы блики не испортили зрение ребенка. Источников освещения должно быть минимум два — основное верхнее и боковое. При этом для основного света нежелательно использовать люминесцентные лампы, обладающие мерцанием. Настольная лампа должна находиться строго слева для правшей и справа для левшей.

Врач предупредил, что не надо пытаться заранее купить все необходимые материалы сразу на год. На первое время можно ограничиться базовыми принадлежностями или списком учителя. В каждой школы могут быть свои требования к размеру линейки, количеству цветов в палитре красок, цвету тетрадей и так далее. Османов также предложил отдавать предпочтение однотонным тетрадям, чтобы меньше отвлекать школьника от учебы.

Накануне психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян отметил, что для комфортного возвращения школьника в учебный процесс после каникул необходимо заранее восстановить режим, возобновить умственную активность, обсудить с ним каникулы и подарить подарок перед началом года. По словам специалиста, ребенку может быть тяжело перестроиться с длительного отдыха на ежедневную работу, поэтому стоит подготовиться заранее.