Прямой эфир
Общество
В Москве реконструировали 12 прудов
Общество
Более 95% компаний посчитали цифровизацию необходимой для эффективной работы
Наука
Под Новосибирском началось строительство синхротрона четвертого поколения СКИФ
Мир
В КНР обнаружили месторождение сланцевой нефти объемом 1,27 млрд тонн
Мир
Предварительный ущерб от землетрясения в Гаити оценили в $1,1 млрд
Мир
Премьер Израиля заявил о намерении создать арабскую коалицию против Ирана
Общество
Рабочая группа передала в СК дела 12 причастных к блокадам Крыма
Происшествия
Вылетевший из Ташкента в Москву лайнер вернулся в аэропорт
Мир
Байден распорядился оказать федеральную помощь Калифорнии из-за пожаров

Главный педиатр Москвы назвал критерии подбора школьного рюкзака

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов в среду, 25 августа, назвал критерии, которым должны отвечать рюкзак и рабочее место школьника, а также рассказал, какие тетради лучше выбрать.

День здоровья: как выбрать безопасную школьную форму
Из 35 изученных Роскачеством предметов одежды всем стандартам соответствовали только два

По словам специалиста, правильно подобранный ранец является залогом здоровой спины, поэтому он должен быть с жесткой ортопедической спинкой, жесткими широкими лямками, жестким дном, несколькими отделениями для учебников, тетрадей и для бутылки с водой.

«Рюкзак должен быть максимально легким, но вместительным. Выбирайте его вместе с ребенком, пусть он попробует открыть и закрыть все молнии и застежки. Обязательно наличие светоотражающих элементов», — пояснил он в беседе с «РИА Новости».

Эксперт обратил внимание на то, что мебель, предназначенная для школьника, должна быть удобной, безопасной, многофункциональной, от нее зависят правильность осанки и состояние позвоночника.

Родители должны подобрать стол и стул по росту ребенка, при этом руки должны свободно лежать на столешнице, ноги стоять на полу, между коленями и столешницей должно быть достаточно места.

«У сидящего ребенка не должно возникать напряжение в спине, руках, коленях. Передний край стула должен быть загнут, чтобы не нарушать кровообращения и не портить одежду. Между краем стула и подколенной ямкой должно быть пространство. Спинка стула должна поддерживать спину ребенка на уровне лопаток и поясницы. Локти должны находиться на уровне верхней части столешницы», — заявил педиатр.

Османов указал на то, что столешница должна иметь матовое покрытие, чтобы блики не испортили зрение ребенка. Источников освещения должно быть минимум два — основное верхнее и боковое. При этом для основного света нежелательно использовать люминесцентные лампы, обладающие мерцанием. Настольная лампа должна находиться строго слева для правшей и справа для левшей.

Врач предупредил, что не надо пытаться заранее купить все необходимые материалы сразу на год. На первое время можно ограничиться базовыми принадлежностями или списком учителя. В каждой школы могут быть свои требования к размеру линейки, количеству цветов в палитре красок, цвету тетрадей и так далее. Османов также предложил отдавать предпочтение однотонным тетрадям, чтобы меньше отвлекать школьника от учебы.

Накануне психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян отметил, что для комфортного возвращения школьника в учебный процесс после каникул необходимо заранее восстановить режим, возобновить умственную активность, обсудить с ним каникулы и подарить подарок перед началом года. По словам специалиста, ребенку может быть тяжело перестроиться с длительного отдыха на ежедневную работу, поэтому стоит подготовиться заранее.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021