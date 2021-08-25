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В Москве реконструировали 12 прудов

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В Москве специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по реконструкции 12 прудов. Работы еще на 15 прудах продолжаются. Об этом 25 августа рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«Полностью приводим водоемы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды», — отметил заммэра, слова которого приводятся на сайте mos.ru.

Бирюков отметил, что водоемы являются частью комфортной городской среды столицы. В городе регулярно проводится осмотр прудов, рек и озер, чтобы вовремя обнаружить проблемы. Также в перечень водоемов, которые нуждаются в благоустройстве, включены те водные объекты, на которые указывали горожане.

Ранее, 12 августа, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что увеличил финансирование программы реконструкции поликлиник.

Градоначальник отметил, что на замену устаревшим зданиям жители города получат современные поликлиники с новым оборудованием. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции, добавил Собянин. Дополнительно на реконструкцию было решено выделить 7,5 млрд рублей.

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