Путин предложил распространить единовременные выплаты на правоохранителей

Президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате в 15 тыс. рублей сотрудникам правоохранительных ведомств. Об этом он сообщил на втором этапе съезда «Единой России» во вторник, 24 августа.

По его словам, выплата будет одинаковой для всех, вне зависимости от звания, и составит 15 тыс. рублей.

«Все равны в данном случае должны быть. <…> Yикаких здесь не должно быть на этот счет разговоров», — заявил Путин.

Глава государства также предложил распространить дотацию на курсантов военных училищ.

22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Выплаты получат все пенсионеры — и работающие, и неработающие, пишет «Газета.ру».

Тогда же президент предложил военнослужащим единовременную выплатить в среднем в 15 тыс. рублей.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим выделят порядка 500 млрд рублей.

23 августа глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Он указывал, что сильнее всего рост цен на продукты и товары первой необходимости сказывается на малообеспеченных слоях населения, поэтому президент и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.

В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ. Он подчеркнул, что выделение выплат тщательно просчитывалось.