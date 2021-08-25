Более 95% компаний посчитали цифровизацию необходимой для эффективной работы

Цифровизация способствует увеличению эффективности работы — с таким утверждением согласны 97% компаний. Об этом свидетельствуют результаты анализа аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24», предоставленные в среду, 25 августа, телеканалом RT.

Большинство (75%) компаний — участников опроса указали на положительный эффект цифровизации всех бизнес-процессов в виде преимущества перед конкурентами. В частности, как считают респонденты, под цифровизацию в первоочередном порядке попадают такие процессы, как продажи (41%), работа с документами (19%), совместная работа над задачами (18%), маркетинг и аналитика (9%), управление ресурсами и финансами (8%), коммуникации сотрудников (4%), а также HR (1%).

«Многие программы работают «в облаке» и не требуют вложений в собственную IT-инфраструктуру. Предприниматели могут выбрать современные инструменты — простые решения для самостоятельной цифровизации или профессиональные системы, которые требуют привлечения специалистов», — поделился эксперт «Битрикс24» Сергей Кулешов в ходе своей беседы с телеканалом.

Исследование было проведено с участием 1,5 тыс. компаний — пользователей сервиса «Битрикс24».

Ранее этим же днем, 25 августа, старший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов рассказал о самых востребованных специальностях IT-направлений, которые можно будет наблюдать на рынке будущего. По его словам, IT-сфера своими запросами затронет в том числе профессионалов из других областей в рамках разработки и внедрения IT-систем.