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В КНР обнаружили месторождение сланцевой нефти объемом 1,27 млрд тонн
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В КНР обнаружили месторождение сланцевой нефти объемом 1,27 млрд тонн

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Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) обнаружила запасы сланцевой нефти на территории Дацинского нефтегазового месторождения (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Их объем составляет около 1,27 млрд т. Об этом в среду, 25 августа, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

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«Прогнозируемые геологические запасы составляют 1,268 млрд т. Это знаменует собой крупный прорыв Китая в разведке и разработке сланцевой нефти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дацинское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам в Китае. Оно было обнаружено в 1959 году. Запасы нефти в нем составляют около 5,7 млрд тонн.

21 июня сообщалось, что Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) нашла крупный запас сланцевой нефти объемом 1 млрд т в бассейне Ордос в провинции Ганьсу.

Сланцевая нефть — это тип нефти, обнаруженной в осадочных породах, которая требует фракционной добычи. Более тяжелую воскообразную нефть добыть сложнее и дороже, чем традиционную. Среди крупнейших мировых держателей технически извлекаемых ресурсов сланцевой нефти — США, Россия и Китай.

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