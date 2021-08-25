Предварительный ущерб от землетрясения в Гаити оценили в $1,1 млрд

На восстановление инфраструктуры Гаити после произошедшего 14 августа разрушительного землетрясения, по предварительным оценкам, может понадобиться по меньшей мере $1,12 млрд. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил новостной портал Haiti Libre, со ссылкой на данные властей.

По его информации, руководство страны находится в тесном контакте с представителями Организации Объединенных Наций, Евросоюза и Всемирного банка. В настоящий момент рассматриваются возможности выделения средств на восстановление пострадавших районов.

«У нас есть твердая воля направить восстановление страны по пути устойчивого развития», — заявил премьер-министр Гаити Ариэль Генри.

По данным гражданской обороны страны, жертвами землетрясения на Гаити стали 2189 человек, число пострадавших превысило 12 тыс., полностью разрушено более 7 тыс. домов, повреждено более 12 тыс. построек. Около 30 тыс. семей остались без крова.

14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике.

15 августа заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация направит минимум $8 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Гаити Ариэлю Анри в связи с катаклизмами, которые привели к многочисленным жертвам.