Роспотребнадзор рассказал о проблемах с памятью после перенесенного COVID

Пациенты, переболевшие COVID-19, жалуются на проблемы с памятью, рассеянность, заторможенность и снижение скорости принятия решений. Об этом в среду, 25 августа, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, подобного рода постковидные осложнения могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Как правило, период беспокойства такими жалобами определяется у каждого пациента в индивидуальном порядке, в зависимости от сопутствующих заболеваний.

«После перенесенной инфекции пациенты жалуются на проблемы, связанные с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. Со временем, по мере восстановления общего состояния организма, эти проявления уменьшаются», — сообщила специалист Роспотребнадзора в ходе своей беседы с «РИА Новости».

Ранее, 12 августа, академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалини рассказал о применении активного трехпроцентного водорода при снятии постковидного синдрома у медицинских работников. Он также обратил внимание: среди жалоб переболевших COVID часто указывается одышка и другие симптомы, что вызвано окислительным стрессом.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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