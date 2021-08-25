Эксперты перечислили основные признаки эффективного автоподборщика

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн СберАвто поделились советами, какие правила стоит соблюдать при работе со специалистами по подбору автомобилей и по каким параметрам оценивать эффективность сотрудничества.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 25 августа, еще на этапе достижения договоренностей со специалистом стоит уточнить, что именно входит в стоимость его услуг, а за что нужно будет доплатить. Комплекс услуг может включать, помимо непосредственно подбора оптимального варианта авто, его диагностику, проверку юридической чистоты, сопровождение сделки и помощь с документами, либо часть этих услуг нужно будет оплачивать отдельно.

Перед тем, как обратиться к подборщику с запросом на поиск конкретного автомобиля, стоит самостоятельно определиться не только с его моделью, но и с комплектацией, характеристиками двигателя и коробкой передач.

Также, при подборе авто не нужно ориентироваться на самые низкие цены: чаще всего самые дешевые модели либо имеют проблемы с юридической точки зрения, либо ранее использовались в таксопарках.

Еще до начала работы со специалистом по подбору автомобиля лучше отложить определенную сумму на дополнительные расходы. Это и расходы на сервисы по проверке юридической чистоты, и услуги СТО по полной диагностике, на которых лучше не экономить.

Как только вам предложат автомобиль, потенциально подходящий под запрос, первым делом стоит убедиться в его юридической чистоте — запросите у подборщика данные об отсутствии ограничений на авто или накопленных штрафов. Если есть хоть какие-то сомнения, с таким авто лучше не связываться, отметили эксперты.

Только после предварительной проверки и выезда подборщика на место можно встретиться с продавцом лично, чтобы при осмотре первым делом запросить ПТС, а также сверить VIN и номер двигателя.

Покупатели часто имеют завышенные ожидания от подержанных автомобилей. Стоит помнить, что естественный износ — совершенно нормальная ситуация, особенно в случае с кузовом, поэтому смотреть стоит в первую очередь на исправность ключевых узлов. Устранить небольшие огрехи по кузову или дефекты в салоне значительно проще и дешевле, чем ремонтировать коробку передач или мотор.

В целом не стоит сотрудничать и тем более платить подборщикам, которые дают обещания по поиску авто всего за несколько дней. Грамотный специалист по подбору не возьмется за невыполнимую задачу и не будет обещать найти отличный автомобиль с минимальным пробегом по цене ниже рынка.

6 июля россияне назвали требования к автомобилю мечты. Так, более трети россиян — 38% — отдают предпочтения внедорожникам. Среди ключевых характеристик автомобиля жители страны выделяют надежность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания (оба варианта — по 51%).