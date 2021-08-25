Прямой эфир
Общество
В Москве реконструировали 12 прудов
Общество
Более 95% компаний посчитали цифровизацию необходимой для эффективной работы
Наука
Под Новосибирском началось строительство синхротрона четвертого поколения СКИФ
Мир
В КНР обнаружили месторождение сланцевой нефти объемом 1,27 млрд тонн
Мир
Предварительный ущерб от землетрясения в Гаити оценили в $1,1 млрд
Мир
Премьер Израиля заявил о намерении создать арабскую коалицию против Ирана
Общество
Рабочая группа передала в СК дела 12 причастных к блокадам Крыма
Происшествия
Вылетевший из Ташкента в Москву лайнер вернулся в аэропорт
Мир
Байден распорядился оказать федеральную помощь Калифорнии из-за пожаров

Эксперты перечислили основные признаки эффективного автоподборщика

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты сервиса для покупки и продажи авто онлайн СберАвто поделились советами, какие правила стоит соблюдать при работе со специалистами по подбору автомобилей и по каким параметрам оценивать эффективность сотрудничества.

«Копеечка» водится: как обманывают покупателей автомобилей
Россияне стали чаще проверять, находится ли продаваемая машина в залоге

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 25 августа, еще на этапе достижения договоренностей со специалистом стоит уточнить, что именно входит в стоимость его услуг, а за что нужно будет доплатить. Комплекс услуг может включать, помимо непосредственно подбора оптимального варианта авто, его диагностику, проверку юридической чистоты, сопровождение сделки и помощь с документами, либо часть этих услуг нужно будет оплачивать отдельно.

Перед тем, как обратиться к подборщику с запросом на поиск конкретного автомобиля, стоит самостоятельно определиться не только с его моделью, но и с комплектацией, характеристиками двигателя и коробкой передач.

Также, при подборе авто не нужно ориентироваться на самые низкие цены: чаще всего самые дешевые модели либо имеют проблемы с юридической точки зрения, либо ранее использовались в таксопарках.

Еще до начала работы со специалистом по подбору автомобиля лучше отложить определенную сумму на дополнительные расходы. Это и расходы на сервисы по проверке юридической чистоты, и услуги СТО по полной диагностике, на которых лучше не экономить.

Как только вам предложат автомобиль, потенциально подходящий под запрос, первым делом стоит убедиться в его юридической чистоте — запросите у подборщика данные об отсутствии ограничений на авто или накопленных штрафов. Если есть хоть какие-то сомнения, с таким авто лучше не связываться, отметили эксперты.

Только после предварительной проверки и выезда подборщика на место можно встретиться с продавцом лично, чтобы при осмотре первым делом запросить ПТС, а также сверить VIN и номер двигателя.

Покупатели часто имеют завышенные ожидания от подержанных автомобилей. Стоит помнить, что естественный износ — совершенно нормальная ситуация, особенно в случае с кузовом, поэтому смотреть стоит в первую очередь на исправность ключевых узлов. Устранить небольшие огрехи по кузову или дефекты в салоне значительно проще и дешевле, чем ремонтировать коробку передач или мотор.

В целом не стоит сотрудничать и тем более платить подборщикам, которые дают обещания по поиску авто всего за несколько дней. Грамотный специалист по подбору не возьмется за невыполнимую задачу и не будет обещать найти отличный автомобиль с минимальным пробегом по цене ниже рынка.

6 июля россияне назвали требования к автомобилю мечты. Так, более трети россиян — 38% — отдают предпочтения внедорожникам. Среди ключевых характеристик автомобиля жители страны выделяют надежность (84%), комфорт для водителя и пассажиров (82%), привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания (оба варианта — по 51%).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021